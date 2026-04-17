Эксперт Чооду рассказала про возобновление активной фазы поисков Усольцевых

В Красноярском крае возобновлены поисковые мероприятия, связанные с делом о загадочном исчезновении семьи Усольцевых на Кутурчинском Белогорье более полугода назад. Однако, несмотря на привлечение волонтеров и использование современной техники, официальные представители опровергают начало активной фазы поисков.
«Этот выезд — не возобновление активной фазы, а необходимый этап для определения дальнейших формата и объёма работ», — заявила корреспонденту krsk.aif.ru представитель поискового отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду.
По словам волонтера, совместный выезд сотрудников Следственного комитета, полиции, КГКУ «Спасатель» и добровольцев призван оценить возможности проведения дальнейшего поиска на месте, где все еще лежит снег.
Привлечение волонтеров отряда «ЛизаАлерт», к которым с середины октября 2025 года не допускали к поисковой операции, а также использование квадрокоптера, породило предположения о возможном появлении новых зацепок или данных. Тем не менее, Следственный комитет пока не подтверждает эту информацию.
«Мы работаем по заявке Следкома. Ребята только на месте узнают, какую местность им нужно будет обследовать», — сообщил представитель «Спасателя» Александр Якимов. В операции задействованы пять человек и четыре единицы техники Красноярского поисково-спасательного отряда, включая снегоходы «Буран» и автомобиль УАЗ.
Напомним, семья Усольцевых (супруги, их пятилетняя дочь и собака) пропала 28 сентября 2025 года. Активная фаза поисков, продлившаяся до 12 октября, с участием более 1500 человек, была свернута из-за выпавшего снега. СК основной версией произошедшего называет несчастный случай.
По словам синоптика, снег на Кутурчине полностью растает только в мае. Тогда и возобновится активная фаза поисков.