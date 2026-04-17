Двух сестёр запугали спонсированием недружественной страны в Арзамасе

Жительницы Арзамаса стали жертвами длительной мошеннической схемы и потеряли почти миллион рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области. Преступники связывались с сестрами 21 и 28 лет в течение месяца, сначала представившись сотрудниками сотовой связи для продления работы сим-карт, а затем — сотрудниками госуслуг.
Злоумышленники убедили девушек, что их личные кабинеты взломаны, а деньги списаны на финансирование недружественной страны. Под угрозой уголовной ответственности за госизмену потерпевшие перевели на указанные счета 907 000 рублей, большая часть из которых была взята в кредит. Девушки обратились в полицию лишь спустя несколько месяцев, когда поняли, что обещанного возврата средств не будет.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере. Полиция региона в очередной раз напоминает гражданам, что сотрудники правоохранительных органов никогда не требуют проведения финансовых операций по телефону и не запрашивают конфиденциальные данные.
Ранее сообщалось, что нижегородского юриста Александра Куфлина обвинили в мошенничестве.