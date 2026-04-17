Найдены тела двух пропавших в Азовском море рыбаков

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости Крым. У берегов Крыма обнаружены тела двух рыбаков, которые пропали в феврале этого года в Азовском море. Об этом сообщает Главное следственное управление Следкома РФ по Крыму и Севастополю.

Источник: РИА "Новости"

«Следователями СК в рамках проводимой процессуальной проверки организованы мероприятия по идентификации личности тел двух мужчин, найденных 15 и 16 апреля в районе бухты Чугунская. Погибшими оказались два рыбака 1958 и 1983 годов рождения, которые 12 февраля вышли в море на лодке в непогоду и пропали без вести», — говорится в сообщении.

Погибших уже опознали родственники, добавили в ведомстве. По предварительной версии, рыбаки погибли в результате несоблюдения мер безопасности при выходе в море. Следствие назначило судебно-медицинскую экспертизу.

Два рыбака вышли в море 12 февраля, в районе урочища Насыр Ленинского района в трехбалльный шторм и пропали. Их искали более двух недель, в том числе с привлечением вертолета Ми-8, беспилотников и плавсредств. Было обследовано 1472 километра береговой линии и 2317 квадратных километров акватории.

СК