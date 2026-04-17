Житель Красноярского края купил поддельные права и попал в ДТП

В Красноярском крае вынесли приговор автомобилисту, который ездил с фальшивым удостоверением и попался после совершенной аварии. Об этом рассказали 16 апреля в объединенной пресс-службе судов региона.
Известно, что в феврале 2025 года мужчина наткнулся в сети на объявление о продаже «корочек» без сдачи экзаменов на категории «В», «В1» и «М». В одном из мессенджеров он договорился с неизвестным продавцом, отправил ему свое фото и паспортные данные, перевел деньги. Вскоре он получил на почте письмо с поддельным удостоверением на свое имя.
В январе 2026 года он сел за руль, но не справился с управлением и разбил машину. Прибывшему на место инспектору ДПС он предъявил те самые поддельные права. Они показались полицейскому подозрительными, и проверки по базе данных, а также экспертиза подтвердили, что документ — фальшивка.
Было заведено уголовное дело. В суде фигурант полностью признал свою вину. Судья назначил ему наказание: четыре месяца ограничения свободы. Мужчине запретили выезжать за пределы родного Северо-Енисейского муниципального округа, а также менять место жительства без согласия надзорного органа.