Житель Красноярского края купил поддельные права и попал в ДТП

Известно, что в феврале 2025 года мужчина наткнулся в сети на объявление о продаже «корочек» без сдачи экзаменов на категории «В», «В1» и «М». В одном из мессенджеров он договорился с неизвестным продавцом, отправил ему свое фото и паспортные данные, перевел деньги. Вскоре он получил на почте письмо с поддельным удостоверением на свое имя.