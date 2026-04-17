Водителю, насмерть сбившему школьниц в Ревде, запросили 18 лет колонии

Как следует из обвинительного заключения, Михаил Слободян с 2024 года служит по контракту в зоне специальной военной операции в звании старшего ефрейтора. Ближе к октябрю ему назначили отпуск на 60 дней. Из материалов дела следует, что, уже находясь в Ревде, он якобы купил 81,06 грамма каннабиса, 1,65 грамма мефедрона. Употребив наркотические вещества и алкоголь, он сел за руль. Подсудимый допустил аварию в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.