Минчанин оставил деньги в цветочной клумбе — вот что было дальше. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.
Во Фрунзенское РУВД обратился 57-летний житель Минска, поверивший лжесотрудникам «Водоканала» и продиктовавший код из смс-сообщения.
После этого с мужниной связались лжесотрудники Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля. Звонившие сообщили, что аферисты завладели данными минчанина, а сам он стал подозреваемым по уголовному делу.
Чтобы избежать уголовной ответственности и обыска в квартире, жителю Минска посоветовали задекларировать все имеющиеся у него накопления, а также золотые украшения.
Минчанин сделал фото и денег, и золотых украшений, а затем отправил все мошенникам. Наличные по указанию аферистов он отвез на такси в один из дворов и положил в клумбу с цветами. Золотые украшения он сдал в ломбард. Вырученные деньги мужчина перечислил на счет мошенников.
«В общей сложности мужчина потерял 22000 рублей», — уточнили в ГУВД.
Милиция задержала курьера, который забрал деньги из цветочной клумбы. Им оказался 33-летний иностранец. Деньги минчанина он успел передать неизвестным. Заведено уголовное дело за мошенничество.
