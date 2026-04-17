Полмиллиона рублей получит искусанная собакой пермячка

Пермский суд постановил взыскать с хозяев собаки, которая набросилась на пенсионерку, 500 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

Пермский суд постановил взыскать с хозяев собаки, которая набросилась на пенсионерку, 500 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

Нападение на пожилую женщину произошло в сквере «30-летия ВЛКСМ» города Лысьва. Пес бойцовской породы накинулся на пенсионерку и укусил. Медики квалифицировали последствия как вред здоровью средней тяжести.

Так как договориться с владельцами собаки о выплате компенсации не удалось, потерпевшая обратилась за помощью в прокуратуру. Ее сотрудники подали иск в суд, который и вынес решение о взыскании морального вреда с хозяев кусачего пса в размере полмиллиона рублей.

Исполнение этого решение прокуратура взяла на контроль.