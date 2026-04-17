Виновник ДТП под Воронежем с погибшим и пятью пострадавшими был пьян

Около 23.00 28-летний водитель «БМВ» не учел дистанцию до движущегося впереди автомобиля «ВАЗ-21113» и врезался в него, отечественную легковушку выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с «Киа Рио». 44-летний пассажир «ВАЗа» от полученных травм скончался в машине «скорой». Пятеро попали в больницу с травмами — 44-летний водитель и 40-летний пассажир отечественной легковушки, а также 37-летняя автомобилистка в «Киа» и две ее пассажирки — девочки 13 и 15 лет.