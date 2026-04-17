Виновник ДТП под Воронежем с погибшим и пятью пострадавшими был пьян

Водителя «БМВ», устроившего ДТП в Грибановском районе Воронежской области, задержали.

Источник: Комсомольская правда

До 12 лет тюрьмы грозит виновнику смертельного ДТП в Грибановском районе, которое произошло 15 апреля 2026 года на 614-м километре автодороги Р-22 «Каспий».

Около 23.00 28-летний водитель «БМВ» не учел дистанцию до движущегося впереди автомобиля «ВАЗ-21113» и врезался в него, отечественную легковушку выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с «Киа Рио». 44-летний пассажир «ВАЗа» от полученных травм скончался в машине «скорой». Пятеро попали в больницу с травмами — 44-летний водитель и 40-летний пассажир отечественной легковушки, а также 37-летняя автомобилистка в «Киа» и две ее пассажирки — девочки 13 и 15 лет.

Как выяснилось, водитель «БМВ» был пьян. Его задержали и завели уголовное дело из-за нарушения ПДД.

— В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Назначен ряд судебных экспертиз, изучаются видеозаписи с места ДТП, — сообщили в ГУ МВД Росси по Воронежской области.

Мужчине грозит до 12 лет колонии.