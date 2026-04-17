Пожарные потушили четыре дома на площади 700 «квадратов» в Кстовском районе

Крупный пожар в деревне Татинец тушили 45 спасателей, распространению огня способствовал сильный ветер.

Крупное возгорание произошло в деревне Татинец Кстовского района. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области, на момент прибытия первых подразделений наблюдалось открытое горение трех домов и надворных построек.

Сильный порывистый ветер и плотная застройка привели к тому, что пламя быстро перекинулось на соседние объекты. В результате происшествия обгорело 4 дома. Общая площадь пожара составила 700 квадратных метров.

К ликвидации последствий ЧП привлекались 45 специалистов ведомства и 10 единиц техники. По официальной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что автомобиль сгорел в результате ДТП на трассе М-7 в Нижегородской области.