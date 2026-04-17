В СК объяснили, почему Усольцевых не ищут металлоискателями

В рамках вновь начавшихся поисковых мероприятий по делу о пропаже семьи Усольцевых на Кутурчинском Белогорье, в Следственном комитете разъяснили, почему не будут использоваться металлоискатели. Ранее в СМИ появлялась информация о возможном применении данного оборудования для поиска вещей пропавших.
«На Кутурчине еще лежит снег. Просто при помощи БПЛА будет обследован определенный квадрат. Никакие металлоискатели там не нужны. С их помощью мы ищем орудия преступления: ножи, топоры, и т.д. Тут они зачем?» — пояснила корреспонденту krsk.aif.ru представитель ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова.
По ее словам, основным инструментом поиска с воздуха станет квадрокоптер, который будет использоваться для обследования заданного участка местности.
Возобновление поисков, несмотря на неблагоприятные погодные условия, и привлечение волонтеров из отряда «ЛизаАлерт», которые ранее не допускались к операции, вызывает вопросы о наличии новых данных. Однако, официальных подтверждений этой информации от СК пока нет. Сообщается, что сегодняшний выезд является этапом для оценки возможностей дальнейших работ.
В поисках Усольцевых, пропавших в сентябре 2025 года, принимают участие сотрудники Следственного комитета, полиции, спасатели и добровольцы. Они продлятся до 19 апреля. Ранее активная фаза поисков, которая продолжалась до октября 2025 года, была остановлена из-за глубокого снега.