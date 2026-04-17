Трубы для ремонта коллектора на Семафорной в Красноярске прибудут 24 апреля

Первая партия труб, предназначенных для замены аварийного участка канализационного коллектора на улице Семафорной, отправилась в Красноярск с завода-изготовителя.
Автопоезд с грузом ожидают в городе в следующую пятницу, 24 апреля, при условии благоприятной погоды и нормальной дорожной обстановки.
Всего производитель должен поставить 25 труб до конца месяца. Этого хватит, чтобы обновить примерно 140 метров сетей водоотведения.
Чтобы не прерывать отведение стоков из жилых домов правобережья, рабочие монтируют вторую линию для перекачки воды в обход повреждённого участка. Идёт сварка труб, устанавливается насос с дистанционным управлением и решётка от мусора. Всстановительные работы на Семафорной ведутся круглосуточно. При этом подача холодной воды и услуги водоотведения для более чем 2 тыс. домов и других объектов сохраняются в полном объёме.
Напомним, посоле крупной аварии на коллеторе был введен режим ЧС и изменена схема движения транспорта.