Трубы для ремонта коллектора на Семафорной в Красноярске прибудут 24 апреля

Чтобы не прерывать отведение стоков из жилых домов правобережья, рабочие монтируют вторую линию для перекачки воды в обход повреждённого участка. Идёт сварка труб, устанавливается насос с дистанционным управлением и решётка от мусора. Всстановительные работы на Семафорной ведутся круглосуточно. При этом подача холодной воды и услуги водоотведения для более чем 2 тыс. домов и других объектов сохраняются в полном объёме.