Четыре дома пострадали в крупном пожаре в Кстовском районе

В Кстовском районе произошел крупных пожар, в результате которого обгорели четыре дома. К счастью, никто не пострадал. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Вчера, 16 апреля, в пожарную охрану поступило сообщение о пожаре в деревне Татинец в Кстовском районе. Когда пожарные прибыли на место, огонь охватил три дома и надворные постройки. Возгорание быстро распространилось из-за порывистого ветра и близкого расположения зданий друг к другу.
В результате площадь пожара составила 700 квадратных метров. От огня пострадали четыре дома. К счастью, обошлось без пострадавших. В тушении пожара участвовали 45 специалистов МЧС.
