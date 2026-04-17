Четыре дома пострадали в крупном пожаре в Кстовском районе

Площадь возгорания составила 700 квадратных метров.

В Кстовском районе произошел крупных пожар, в результате которого обгорели четыре дома. К счастью, никто не пострадал. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Вчера, 16 апреля, в пожарную охрану поступило сообщение о пожаре в деревне Татинец в Кстовском районе. Когда пожарные прибыли на место, огонь охватил три дома и надворные постройки. Возгорание быстро распространилось из-за порывистого ветра и близкого расположения зданий друг к другу.

В результате площадь пожара составила 700 квадратных метров. От огня пострадали четыре дома. К счастью, обошлось без пострадавших. В тушении пожара участвовали 45 специалистов МЧС.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что сухая трава вспыхнула на площади 2 га в Кстовском районе.