В Москве задержали подпольных банкиров с оборотом в 2,5 млрд рублей

Столичная полиция задержала группу теневых финансистов, которые незаконно обналичили около 2,5 миллиарда рублей. Доход злоумышленников от нелегальных операций составил свыше 370 миллионов рублей, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По предварительным данным, криминальную схему организовал ранее судимый житель столицы, привлекший к незаконному бизнесу двух мужчин и двух женщин. Группа оказывала коммерческим структурам из Москвы и других регионов услуги по транзиту и обналичиванию средств, помогая бизнесменам скрывать реальные доходы.
Для проведения махинаций злоумышленники использовали реквизиты более чем 30 фирм-однодневок, зарегистрированных на подставных лиц. На счета этих компаний клиенты переводили деньги под видом оплаты фиктивных товаров и услуг, а затем средства обналичивали и возвращали заказчикам, забирая себе комиссию от 15% за каждый перевод.
В ходе оперативных мероприятий сотрудники экономической полиции задержали предполагаемого лидера группы и четверых его сообщников. Во время обысков оперативники изъяли у подозреваемых печати, финансовую документацию, электронные носители информации и 30 миллионов рублей наличными.
Следственным управлением УВД по ТиНАО возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности.