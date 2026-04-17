Главу Западно-Сибирской железной дороги отправили в СИЗО за взятку в 55 млн рублей

Ленинский районный суд Новосибирска избрал меру пресечения начальнику Западно-Сибирской железной дороги (филиала ОАО «РЖД») Александру Грицаю. Его обвиняют по части 6 статьи 290 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере.
По версии следствия, чиновник получил незаконное вознаграждение деньгами и иным имуществом. Общая сумма, по данным следствия, составляет не менее 55 101 478 рублей.
Напомним, что Грицая задержали 16 апреля 2026 года в порядке статьи 91 УПК РФ. Противоправную деятельность выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Новосибирской области.
Суд отправил начальника железной дороги в СИЗО — на два месяца, до 16 июня 2026 года. Постановление пока не вступило в законную силу.
Вера Ветрова