Житель Красноярска зарезал мать во время ссоры в общежитии

В Красноярске живущий с матерью мужчина расправился с ней во время ссоры.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске задержали 36-летнего мужчину по обвинению в убийстве собственной матери. Об этом сообщили в Следственном комитете по Красноярскому краю и Хакасии 17 апреля.

Трагедия произошла еще 15 апреля в общежитии на улице 26 Бакинских комиссаров. Обвиняемый жил вместе с матерью. Из-за того, что он систематически злоупотреблял алкоголем, между ними часто случались ссоры. По версии следствия, родственники повздорили в очередной раз, и в ходе конфликта сын нанес женщине несколько ударов ножом в шею. От полученных ран она скончалась на месте.

Было заведено уголовное дело. Следователям и оперативникам удалось по горячим следам найти подозреваемого. Суд по ходатайству следствия отправил мужчину под стражу. Если вина фигуранта будет доказана, ему грозит от шести до 15 лет лишения свободы.