ГАИ показала видео ДТП Tesla с двумя авто в Минске, одно из которых опрокинулось. Подробности приводит УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Авария случилась 16 апреля. Согласно предварительным данным, 22-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля Tesla, ехал по Партизанскому проспекту. Вблизи здания № 150а он не убедился в безопасности совершаемого маневра и врезался в ехавшие попутно Renault и Lada.
«По инерции от удара автомобиль Lada перевернулся», — сообщили в ГАИ.
По данным ведомства, в дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал, у автомобилей механические повреждения.
