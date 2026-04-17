Воронежец прирезал собутыльника за оскорбления сожительницы

Мужчины выпивали в квартире на ул. Мира. В процессе застолья в какой-то момент 26-летний собутыльник позволил себе негативные высказывания в адрес сожительницы обвиняемого. Тот не выдержал, схватил нож и ударил обидчика в грудь и лицо. Тот успел выбежать из квартиры и попросил прохожего вызвать «скорую». Врачи успели спасти раненого.