Воронежец прирезал собутыльника за оскорбления сожительницы

Следователи передают в суд дело 38-летнего жителя Воронежа, пытавшегося убить знакомого. Кровавая разборка произошла вечером 4 февраля 2026 года.
Мужчины выпивали в квартире на ул. Мира. В процессе застолья в какой-то момент 26-летний собутыльник позволил себе негативные высказывания в адрес сожительницы обвиняемого. Тот не выдержал, схватил нож и ударил обидчика в грудь и лицо. Тот успел выбежать из квартиры и попросил прохожего вызвать «скорую». Врачи успели спасти раненого.
Сейчас обвиняемый под стражей, дело передали в суд, сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.