Бывшего заместителя главы Дивногорска Наталью Фролову отправили в СИЗО

17 апреля бывшего заместителя главы Дивногорска Наталью Фролову отправили под стражу на два месяца — в СИЗО она пробудет до 16 июня 2026 года. В прокуратуре Красноярского края напомнили, что в городе вскрылась схема с 14 муниципальными контрактами на благоустройство, которые заключили с компанией «Мегаполис».
По версии правоохранительных органов, чиновница помогала фирме с приемкой работ и оплатой. За это она получила стройматериалы и почти готовый дом на общую сумму около 1,9 миллиона рублей.
Теперь Фроловой может грозить до 15 лет лишения свободы со штрафом до 70-кратной суммы взятки. Расследование уголовного дела взяла на контроль прокуратура.