В красноярском общежитии на 26 Бакинских комиссаров мужчина убил мать ножом

После случившегося фигурант попытался скрыться, но полицейские быстро установили его местонахождение и задержали.

В Красноярске задержан 36-летний мужчина, которого обвиняют в убийстве собственной матери. Преступление произошло 15 апреля 2026 года в комнате общежития на ул. 26 Бакинских комиссаров.

По данным следствия, сын постоянно злоупотреблял алкоголем, из-за чего в семье регулярно случались скандалы. В ходе очередной ссоры мужчина схватился за нож и несколько раз ударил женщину в шею. Потерпевшая скончалась на месте.

После случившегося фигурант попытался скрыться, но полицейские быстро установили его местонахождение и задержали.

Суд заключил обвиняемого под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее krsk.aif.ru писал, что смерть матери с сыном, чьи мумии нашли в городской квартире, до сих пор остаётся загадкой.