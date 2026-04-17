В красноярском общежитии на 26 Бакинских комиссаров мужчина убил мать ножом

В Красноярске задержан 36-летний мужчина, которого обвиняют в убийстве собственной матери. Преступление произошло 15 апреля 2026 года в комнате общежития на ул. 26 Бакинских комиссаров.
По данным следствия, сын постоянно злоупотреблял алкоголем, из-за чего в семье регулярно случались скандалы. В ходе очередной ссоры мужчина схватился за нож и несколько раз ударил женщину в шею. Потерпевшая скончалась на месте.
После случившегося фигурант попытался скрыться, но полицейские быстро установили его местонахождение и задержали.
Суд заключил обвиняемого под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
