Виновному в аварии поезда в Ульяновской области инженеру предъявлено обвинение

Инженеру, чьи действия повлекли за собой сход поезда с рельсов в Ульяновской области, предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта лицом, в силу выполняемой работы и занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение крупного ущерба»). Об этом 17 апреля сообщает Следственный комитет (СК) России.