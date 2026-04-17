Виновному в аварии поезда в Ульяновской области инженеру предъявлено обвинение

«Предъявлено обвинение инженеру сетевого диагностического комплекса инфраструктуры “ЭРА+” № 519 Самарского центра диагностики и мониторинга устройств инфраструктуры ОАО “РЖД”, — указано в канале ведомства в MAX.
Установлено, что 27 марта обвиняемый, выполняя свои непосредственные рабочие обязанности, допустил преступную небрежность. После того как ему была направлена расшифровка дефектограммы железнодорожного полотна на участке Куйбышевской железной дороги с 888-го км по 1078-й км, сотрудник выявил имеющиеся дефекты, однако не распорядился о проведении вторичного, более детального контроля.
В результате 3 апреля сошли с рельсов восемь вагонов пассажирского поезда № 302 Москва — Челябинск из-за излома рельса и дефекта, не установленного при расшифровке дефектограммы. Неосторожные действия обвиняемого причинили травмы различной степени тяжести более чем 80 пассажирам поезда, включая детей. Также повреждены объекты инфраструктуры ОАО «РЖД». Размер ущерба устанавливается.
«Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин происшествия. Допрошено более 100 свидетелей, назначено более 80 судебных экспертиз», — уточнили в СК РФ.
О сходе с рельсов семи вагонов пассажирского поезда № 302 Москва — Челябинск стало известно 3 апреля. Один из вагонов поезда загорелся, пожар ликвидировали. В момент происшествия люди в поезде спали. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.
РЖД сообщали, что 352 пассажира поезда доставили на станцию Ульяновск-Центральный. В Следственном комитете России, в свою очередь, назвали предварительной причиной инцидента неудовлетворительное техническое состояние железнодорожного полотна.