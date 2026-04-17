Уголовное дело возбудили из-за гибели ребенка на пожаре в Сеченовском районе

4-летний мальчик скончался после пожара в селе Мурзицы в Сеченовском районе. Возбуждено уголовное дело, сообщают в СУ СК России по Нижегородской области.
По данным МЧС, крупный пожар случился на улице Луговой в селе Мурзицы. Когда пожарные прибыли на место происшествия, горела кровля жилого дома. Площадь возгорания составила 45 квадратных метров. Причина пожара пока не установлена.
С пожара эвакуировали 4-летнего и 3-летнего мальчиков. Предварительно, мать повела третьего ребенка в школу и оставила двоих сыновей одних дома. К сожалению, старший из них скончался в больнице из-за полученных травм, а второму ребенку оказывают необходимую медпомощь.
По факту гибели 4-летнего мальчика было возбуждено уголовное дело. Следователи допрашивают свидетелей и устанавливают причины трагедии.
