Эксперт Тайга описал возможный сценарий гибели Усольцевых, которых снова ищут

Пропавшая в тайге семья Усольцевых с высокой долей вероятности могла погибнуть от переохлаждения. Такую версию «РГ» озвучил эксперт по выживанию Олег Тайга, следящий за судьбой пропавших людей и ходом поисковой операции.

Все объективные данные говорят о том, что, скорее всего, Сергей, Ирина и Арина Усольцевы сильно промокли по время мощного снегопада 28 сентября прошлого года у подножия горы Буратинка.

Как отмечает Олег Тайга, чаще всего туристы попадают в смертельно опасные ситуации не в лютые морозы, а как раз когда температура около нуля и чуть выше — до плюс семи градусов.

«В такую погоду многие недооценивают риски и оказываются недостаточно подготовленными, — сказал “РГ” Олег Тайга. — При этом в условиях дождя, мокрого снега и ветра одежда быстро намокает, а даже качественные мембранные материалы не защищают от длительного воздействия влаги».

При таком сценарии естественные инстинкты побуждают человека быстро искать укрытие. Скорее всего, полагает Олег Тайга, Усольцевы могли укрыться в курумниках — каменных россыпях, которых немало в этих местах.

«В такой агрессивной среде достаточно трех часов, чтобы погибнуть от переохлаждения», — добавил наш собеседник.

Ранее сообщалось, что поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае были возобновлены со сходом снега. Основной версией исчезновения считается несчастный случай, а версии, связанные с возможной инсценировкой или бегством, популярные в интернете, пока отброшены.