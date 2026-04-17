Почти полмиллиона отдала мошенникам воронежская пенсионерка

69-летней жительнице Воронежа позвонил лжесотрудник ЖКХ, который под предлогом замены счетчика убедил ее продиктовать код из СМС. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции. Через какое-то время к процессу подключились якобы представители портала «Госуслуги» и «Росфинмониторинга».
Пожилую женщину запугали обвинениями в финансировании терроризма и переводе средств в недружественное государство. Дабы обелить доброе имя, ей рекомендовали «задекларировать» сбережения. Для этого встревоженная пенсионерка сняла 475 тысяч рублей и через фейковое приложение «ЦБ РФ» перевела всю сумму на «безопасные счета».
Всего 16 апреля от проделок киберпреступников пострадали семь жителей Воронежской области, у одного из которых похитили деньги с банковской карты. Суммарный ущерб превысил миллион рублей.