Ледоход в Хабаровском крае идет с опережением многолетних значений

Вскрытие рек в южной части края проходит в штатном режиме, без подтоплений. Между тем, вскрытие Амура в районе Комсомольска-на-Амуре произойдет ожидается ориентировочно 22−25 апреля, а в низовьях у Николаевска-на-Амуре — 2−5 мая.

«По данным оперативного мониторинга, на Нижнем Амуре у Комсомольска-на-Амуре отмечаются подвижки льда, которые начались на семь дней раньше средних многолетних сроков. В настоящее время ледоход различной интенсивности продолжается на участке от села Елабуга Хабаровского района до села Малмыж Нанайского района. При этом на Амуре у Хабаровска уровни воды сохраняются около нормы, однако в ближайшие дни с подходом льда с верхнего течения имеется вероятность усиления ледохода. На реке Уссури ледоход уже прошел основное русло, и ее вскрытие прошло без негативных последствий», — отметили в краевом правительстве.