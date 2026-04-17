Ледоход в Хабаровском крае идет с опережением многолетних значений

«По данным оперативного мониторинга, на Нижнем Амуре у Комсомольска-на-Амуре отмечаются подвижки льда, которые начались на семь дней раньше средних многолетних сроков. В настоящее время ледоход различной интенсивности продолжается на участке от села Елабуга Хабаровского района до села Малмыж Нанайского района. При этом на Амуре у Хабаровска уровни воды сохраняются около нормы, однако в ближайшие дни с подходом льда с верхнего течения имеется вероятность усиления ледохода. На реке Уссури ледоход уже прошел основное русло, и ее вскрытие прошло без негативных последствий», — отметили в краевом правительстве.