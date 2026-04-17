Хабаровчанин поджег машину бывшего работодателя из-за отказа в трудоустройстве

В Хабаровске предприниматель обратился в полицию после того, как его Toyota Harrier загорелась во дворе дома в Индустриальном районе. Причиной возгорания стал поджог, сообщает МВД Медиа.
Следственно-оперативная группа установила, что потерпевший припарковал свою машину во дворе дома на улице Герцена. Ночью сосед заметил дым из-под капота и разбудил владельца.
Эксперт-криминалист установил, что причиной возгорания стала горючая жидкость, которую неизвестный разлил на капот у лобового стекла. Ущерб оценен в 250 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого — 36-летнего жителя Краснофлотского района. Выяснилось, что мужчина ранее работал у потерпевшего, затем был уволен. Накануне он поссорился с женой, выпил и позвонил бывшему работодателю с просьбой взять его обратно, но получил отказ.
Обидевшись, мужчина приехал к дому предпринимателя, разлил на капот машины горючую жидкость и поджег ее. Пламя быстро погасло, но следы поджога остались.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статье 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества). Подозреваемому выдана подписка о невыезде.