СК: передано в суд дело двух подростков, за деньги сотрудничавших с террористами

По версии следствия, в 2025 году подростки в мессенджере для мгновенного обмена сообщениями вступили в переписку с неустановленным лицом, действующим от имени запрещенной в России террористической организации. За денежное вознаграждение, перечисляемое им в криптовалюте, обвиняемые фотографировали и передавали куратору координаты расположения вышек сотовой связи и электротехнических шкафов на территории Полесского района, а также здания военного комиссариата в городе Гурьевске. По данным следствия, за «работу» подростки получили в общей сложности 25 тыс. рублей.