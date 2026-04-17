Остекление зданий Пулковской обсерватории повреждено после утренней атаки БПЛА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Остекление четырех зданий Главной (Пулковской) астрономической обсерватории Российской академии наук (ГАО РАН) в Санкт-Петербурге повреждено ударной волной от сбитых БПЛА. Об этом сообщила ТАСС заместитель директора по организационным вопросам учреждения Татьяна Борисевич.

Источник: Freepik

«В результате взрывной волны нанесен ущерб нашим зданиям и сооружениям. Повреждены в некоторых зданиях двери, много пострадало окон. В общей сложности пострадало четыре наших объекта, и даже ударная волна задела нашу котельную. Мы пытаемся сейчас своими силами устранить ущерб, восстановить остекление, двери», — сказала она.

Борисевич добавила, что глава администрации Московского района обещал оказать поддержку в восстановлении.

17 апреля утром губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявлял об опасности БПЛА в воздушном пространстве региона. По последним данным, было сбито 12 БПЛА, пострадавших нет.

Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
