Двухлетний мальчик погиб на пожаре в Сеченовском округе

В селе Мурзицы Сеченовского округа произошел смертельный пожар в жилом доме на улице Волговая. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области. На момент прибытия первых спасательных подразделений кровля здания была полностью охвачена огнем.
До приезда пожарных очевидцы успели эвакуировать из горящего дома двух мальчиков 2022 и 2023 годов рождения. Детей экстренно доставили в Сеченовскую ЦРБ, однако, несмотря на усилия врачей, старший ребенок скончался. Второй мальчик находится под наблюдением медиков.
Возгорание было ликвидировано на площади 45 квадратных метров. В настоящее время на месте происшествия работают дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории, которые устанавливают точную причину возникновения огня.
