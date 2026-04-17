Суд арестовал бывшую замглавы Дивногорска по делу о взятке в 2 млн рублей

Сегодня суд по ходатайству следствия отправил под стражу бывшую замглавы Дивногорска. Подозреваемая пробудет в СИЗО ближайшие два месяца — такая мера пресечения избрана по делу о получении взятки в особо крупном размере.
По версии следствия, с 2022 по 2024 год фигурантка курировала муниципальные контракты на благоустройство городских объектов и снос аварийных домов.
Всего было заключено 14 таких договоров с одной коммерческой компанией. За то, чтобы работы принимались без замечаний, а подрядчик вовремя получал оплату, замглавы, как полагают следователи, получила от бизнесменов строительные материалы и полноценный жилой дом, возведённый на её личном участке.
Стоимость такого вознаграждения оценивается почти в 2 млн рублей.
Уголовное дело возбуждено по ст. 290 УК РФ «Получение взятки». Женщине грозит многомиллионный штраф и лишение свободы до 15 лет.
Напомним, о задержании бывшей чиновницы стало известно сегодня. Следователи продолжают собирать доказательства и выяснять все обстоятельства получения незаконного вознаграждения.