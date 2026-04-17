Гражданин Латвии пытался ввезти в Беларусь психотропы — ему грозит до 7 лет

МИНСК, 17 апр — Sputnik. Ввоз на территорию ЕАЭС таблеток, содержащих психотропные вещества, предотвратили витебские таможенники, об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Таблетки с психотропом провозил гражданин Латвии, который прибыл в качестве пассажира в одном из легковых автомобилей в пограничный пункт пропуска «Григоровщина».
Наличие у него психотропных веществ определила служебная собака.
«При досмотре личных вещей мужчины из брелока-тубуса и баночки с этикеткой “мультивитамины” извлечены таблетки желтого и фиолетового цветов», — рассказали в пресс-службе.
Экспертиза показала, что обнаруженные препараты содержат опасные психотропные вещества — трамадол и альпразолам.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело в соответствии ч. 1 ст. 328−1 УК Беларуси, которая предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до семи лет.