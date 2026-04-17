СК возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка на пожаре под Сеченовом

По факту смерти малолетнего ребенка в Сеченовском муниципальном округе возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области. Расследование ведется по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).