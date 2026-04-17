СК возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка на пожаре под Сеченовом

Следователи устанавливают причины трагедии в селе Мурзицы, где после возгорания в частном доме скончался четырехлетний мальчик.

По факту смерти малолетнего ребенка в Сеченовском муниципальном округе возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области. Расследование ведется по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

По данным следствия, трагедия произошла сегодня в частном доме в селе Мурзицы. После ликвидации возгорания двое детей были доставлены в больницу, где четырехлетний мальчик скончался. Второму ребенку сейчас оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте происшествия работают следователи-криминалисты и сотрудники Сергачского межрайонного следственного отдела. Проводится осмотр территории, назначены судебные экспертизы и допрашиваются свидетели для установления точных причин пожара и обстоятельств гибели ребенка.