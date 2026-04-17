Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два работника цирка ответят за гибель молодой гимнастки в Магнитогорске

Они разрешили артистам работать без страховки и поддержки коллег.

Источник: тг-канал «Цирковые»

Прокуратура Челябинской области предъявила обвинение двум работникам магнитогорского цирка, из-за которых в мае прошлого года погибла молодая гимнастка. Обоих будут судить за нарушение требований охраны труда, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Следствие полагает, что руководитель номера и инспектор манежа допустили артистов до выполнения трюков на высоте более четырех метров на цирковом аппарате “Колесо смелости” без страховки и пассировки. В результате 22‑летняя артистка номера упала с кольца циркового аппарата и получила смертельные травмы», — рассказали в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Правобережный районный суд Магнитогорска. Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде. Им грозит реальное лишение свободы на срок до четырех лет.

22-летняя Виктория была кандидатом в мастера спорта по спортивной акробатике. В Магнитогорском цирке она показывала часть программы цирка шапито «Виват» перед отправкой на гастроли в Абхазию. После падению на арену девушка еще какое-то время дышала, но умерла в машине скорой помощи.

Узнать больше по теме
Абхазия: от древнего царства до независимости — история, факты и современный статус
Абхазия — регион на черноморском побережье Кавказа с богатой историей и сложным политическим статусом. Это частично признанное государство, независимость которого признают только пять стран ООН (Россия, Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру), а также частично признанная Южная Осетия и непризнанное Приднестровье. Вануату и Тувалу — отозвали решение о признании независимости Абхазии. Тем не менее, здесь уже сложилась полноценная государственная система — со своим правительством и политическими институтами. Рассказываем, где находится Абхазия, и как она устроена.
Читать дальше