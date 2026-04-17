В аэропорту Красноярска изъяли и сожгли 66 кг опасного мяса, сыра и мёда

Вся изъятая еда уничтожена прямо на месте, в специальной печи пункта пропуска.

С 1 по 15 апреля в красноярском аэропорту сотрудники Россельхознадзора проверили 133 международных рейса. Из ручной клади и багажа пассажиров изъяли 66 кг продуктов, которые ввозили с нарушением ветеринарных правил. Вся изъятая еда уничтожена прямо на месте, в специальной печи пункта пропуска.

Чаще всего опасную продукцию везли из Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана. В сумках находили домашний сыр, мясные изделия и мёд. Ни на один из этих продуктов у владельцев не было нужных ветеринарных документов, а значит, они могли быть переносчиками инфекций, опасных для животных и людей.

За нарушение правил к административной ответственности привлекли 28 человек.

Ранее krsk.aif.ru писал, что из продуктов можно везти через границу.