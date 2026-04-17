«206 человек работали без заключения договора, наличные от заказов оставляли себе». СК раскрыл, как в Пинске владельцы таксопарка не доплатили в бюджет 350 000 рублей

В Пинске владельцы таксопарка не доплатили в бюджет 350 000 рублей. Подробности сообщает Следственный комитет.
Управлением Следственного комитета Брестской области были установлены обстоятельства уголовного дела в отношении двух жителей Пинска. Они на протяжении длительного времени уклонялись от перечисления налогов и уплаты страховых взносов в особо крупном размере.
По информации следствия, белорусы были владельцами организации, которая осуществляла деятельность по перевозке пассажиров. Как налоговый агент, фирма должна была удерживать подоходный налог, а также перечислять страховые взносы в фонд социальной защиты населения. Но фигуранты организовали выплату зарплаты без отражения в бухгалтерском и налоговом учете.
«Следователи выяснили, что официально в фирме трудоустроены 65 водителей такси, тогда как еще 206 человек работали без заключения договора. Наличные денежные средства, полученные от заказов, таксисты оставляли себе», — привели подробности в ведомстве.
Работодатели данную заработную плату нигде не учитывали. Подобное давало возможность уклоняться от обязательных перечислений.
Преступную схему установили сотрудники управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Брестской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий.
Всего в период с 2022 по 2023 год в результате противоправной деятельности фигурантов государственный бюджет недополучил налоговых платежей и страховых взносов на общую сумму почти 350 тысяч рублей.
Жителям Пинска было предъявлено обвинение по части 2 статьи 243−1 Уголовного кодекса — уклонение от исполнения обязанностей налогового агента по перечислению налогов, подлежащих исчислению, удержанию у плательщика и перечислению в бюджет, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере, а также по части 2 статьи 243−3 УК — уклонение от уплаты страховых взносов, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере.
