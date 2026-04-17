Райсуд отклонил все ходатайства адвоката по делу «бизнес-депутата» Короткова

Напомним, Станислав Коротков был лишен депутатских полномочий в связи с нарушением антикоррупционного законодательства. Центральный районный суд ранее признал незаконным постановление Волгоградской облдумы, удовлетворившей 12 февраля заявление Короткова о досрочном сложении полномочий по собственному желанию. В суде было доказано, что депутат продолжал осуществлять руководство своими компаниями, тогда как не имел права вести бизнес из-за того, что занимал оплачиваемую должность руководителя комитета регпарламента.