Жаждущий выпивки воронежец отважился на грабеж

5 апреля 38-летний мужчина зашел в сетевой магазин по улице Космонавтов в поселке Пригородный Калачеевского района. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Воронежской области.
Злоумышленник взял спиртное и направился на улицу, не собираясь оплачивать товар. Сотрудники торговой точки попытались остановить грабителя, но тот проигнорировал их требования и скрылся.
Участковые установили личность нападавшего по полученным приметам. Ранее судимый безработный местный житель во всем сознался. Он сказал, что отважился на преступление из-за жажды выпить и отсутствия на это денег. В соответствии с ч. 1 ст. 161 УК РФ фигуранту грозит до четырех лет лишения свободы.