В Красноярске пьяный мужчина с пистолетом угрожал детям у спортшколы

48-летний местный житель устроил стрельбу и угрожал убийством прохожим, среди которых были дети.

Вечером 15 апреля на улице Линейной в Красноярске 48-летний местный житель устроил стрельбу и угрожал убийством прохожим, среди которых были дети. Сейчас он арестован, возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия.

По данным следствия, нетрезвый мужчина сначала открыл стрельбу по мусорным контейнерам возле здания. Затем подошёл к припаркованной машине, где сидели 31-летняя женщина с семилетней дочерью, направил пистолет на ребёнка и угрожал убийством на словах.

Женщина успела уехать. После этого злоумышленник заметил двух подростков 14 и 15 лет у спортивной школы, снова вскинул оружие и выкрикивал угрозы. Одна из девочек забежала внутрь и позвала тренера, который смог остановить нападавшего.

Фигуранта задержали на месте. Суд заключил его под стражу. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства ЧП.