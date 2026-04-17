Мужчина ударил сожительницу ножом под Волгоградом

В Волгоградской области разыгралась бытовая драма, которая едва не стоила жизни женщине. Во Фроловском районе мужчина напал на свою сожительницу с ножом после совместного застолья. Пострадавшую доставили в больницу с серьезными ранениями, а ее обидчика задержали полицейские, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона.
Все произошло вечером 11 апреля 2026 года. В Михайловскую центральную районную больницу привезли 33-летнюю женщину из одного из поселков. У нее обнаружили колото-резаные ранения в области живота. Медики сразу же сообщили о случившемся в полицию.
Оперативники начали расследование и быстро выяснили детали происшествия. В тот день женщина и ее 53-летний сожитель вместе выпивали. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора. Обычные бытовые разногласия быстро переросли во взаимные упреки и оскорбления. Мужчина разозлился не на шутку, схватил со стола кухонный нож и несколько раз ударил им свою гражданскую жену в живот. После этого он бросил ее и скрылся из дома. Истекающая кровью женщина смогла вызвать скорую помощь, которая и доставила ее в больницу.
Сейчас задержанный находится под стражей. Ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет.