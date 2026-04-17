В Перми осудили гражданина Узбекистана за нападение на школьницу в подъезде

Индустриальный районный суд Перми вынес приговор 60-летнему гражданину Узбекистана за совершение действий сексуального характера в отношении 15-летней школьницы. сообщили в пресс-службе суда.
В январе мужчина увидел девочку на улице, попытался заговорить с ней, но та поспешила уйти. Когда подросток зашла в подъезд, незнакомец последовал за ней и напал. Школьница кричала, звала на помощь, говорила, что ещё маленькая. Из квартиры на первом этаже выбежала соседка, и нападавший скрылся.
В суде он признал вину частично, заявив что девочка ему понравилась, он хотел с ней пообщаться и думал, что она старше. Мужчина рассказал, что удерживал девочку в подъезде, трогал и целовал ее, однако ничего плохого не замышлял.
Суд пришёл к выводу, что подсудимый действовал вопреки воле потерпевшей, применял насилие и ограничивал её свободу. Мужчину приговорили к восьми годам колонии строгого режима.
Также он обязан выплатить пострадавшей 500 тысяч рублей компенсации морального вреда. Приговор пока не вступил в законную силу.