Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае ликвидировали первый лесной пожар в этом году

Возгорание в Закамском лесничестве оперативно потушили 16 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Первый в этом сезоне пожар в лесу Прикамье успешно потушили 16 апреля. Возгорание произошло в Закамском лесничестве, Краснокамском участковом лесничестве, об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов Пермского края.

Как предполагают специалисты, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнём, то есть человеческого фактора. К счастью, пламя охватило небольшую площадь — 0,1 га.

Возгорание удалось вовремя обнаружить благодаря системе космического мониторинга ИСДМ Рослесхоз. В ликвидации огня приняли участие 7 лесных пожарных из Пермской лесопожарной станции. В минприроды отметили, что на 17 апреля действующих лесных пожаров в Пермском крае не зафиксировано.

При обнаружении огня в лесу необходимо сразу звонить в региональную диспетчерскую службу или на прямую линию лесной охраны. Министерство природы Прикамья призывает соблюдать правила пожарной безопасности в лесах.