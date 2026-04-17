В Пермском крае ликвидировали первый лесной пожар в этом году

Первый в этом сезоне пожар в лесу Прикамье успешно потушили 16 апреля. Возгорание произошло в Закамском лесничестве, Краснокамском участковом лесничестве, об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов Пермского края.
Как предполагают специалисты, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнём, то есть человеческого фактора. К счастью, пламя охватило небольшую площадь — 0,1 га.
Возгорание удалось вовремя обнаружить благодаря системе космического мониторинга ИСДМ Рослесхоз. В ликвидации огня приняли участие 7 лесных пожарных из Пермской лесопожарной станции. В минприроды отметили, что на 17 апреля действующих лесных пожаров в Пермском крае не зафиксировано.
При обнаружении огня в лесу необходимо сразу звонить в региональную диспетчерскую службу или на прямую линию лесной охраны. Министерство природы Прикамья призывает соблюдать правила пожарной безопасности в лесах.