За жизни школьниц дали 17 лет

Трагедия случилась 27 октября прошлого года в свердловском городе Ревда. Тогда водитель автомобиля «Лада-2112» Михаил Слободян сбил трех девочек и протаранил магазин «Монетка». На заседании по избранию меры пресечения выяснилось, что он был в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.
Из материалов дела следует, что, находясь в Ревде, он купил 81,06 грамма каннабиса, 1,65 грамма мефедрона. Употребив наркотические вещества и алкоголь, он сел за руль.
Как стало известно на суде, ДТП, которое он устроил, произошло во время его отпуска из зоны специальной военной операции (СВО). Несколько дней обвиняемый ездил без водительского удостоверения по улицам Ревды — оно сгорело во время боевых действий.
Мать умерших девочек Светлана Шипицына во время прошлых судебных заседаний рассказала, что в тот самый день ее дочери в первый раз вышли вечером одни. В день трагедии подруга сестер пришла к ним с ночевкой. Они уговаривали маму, чтобы она отпустила их в магазин — хотели купить себе сладостей. Тогда она видела своих дочерей живыми в последний раз.
Во время своего последнего слова Михаил Слободян рассказал, что он — верующий человек и сожалеет о случившемся. Он также заявил, что после смерти хочет «попасть хотя бы на 20 минут в рай», чтобы извиниться перед погибшими девочками.