Прокуратура начала проверку после гибели ребенка в Нижегородской области

Прокуратура Нижегородской области начала проверку после гибели ребенка при пожаре в Сеченовском районе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Нижегородской области.
Напомним, страшная трагедия произошла в селе Мурзицы Сеченовского района, там загорелся деревянный жилой дом, в котором без родителей находились двое маленьких детей.
Очевидцы эвакуировали мальчиков 2022 и 2023 годов рождения и направили детей в больницу. К сожалению, четырехлетний ребенок там скончался.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области, дети могли остаться дома одни, так как их мать повела третьего ребенка в школу.
По факту гибели мальчика заведено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Прокуратура проконтролирует ход и результаты расследования.