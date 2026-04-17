Прокуратура начала проверку после гибели ребенка в Нижегородской области

Четырехлетний мальчик погиб в Сеченовском районе.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Нижегородской области начала проверку после гибели ребенка при пожаре в Сеченовском районе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Нижегородской области.

Напомним, страшная трагедия произошла в селе Мурзицы Сеченовского района, там загорелся деревянный жилой дом, в котором без родителей находились двое маленьких детей.

Очевидцы эвакуировали мальчиков 2022 и 2023 годов рождения и направили детей в больницу. К сожалению, четырехлетний ребенок там скончался.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области, дети могли остаться дома одни, так как их мать повела третьего ребенка в школу.

По факту гибели мальчика заведено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Прокуратура проконтролирует ход и результаты расследования.