В Екатеринбурге учитель физкультуры «подарил» мошенникам 6 миллионов

В Екатеринбурге задержали курьера мошенников, похитившего у учителя физкультуры 6 миллионов рублей. Как сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, история со звонками мошенников началась в марте 2026 года.
Аферисты выдавали себя за «сотрудников организации по замене счетчиков». Они убедили доверчивого педагога сообщить код из СМС. После якобы сотрудники Госуслуг и ФСБ сообщили об угрозе его банковским сбережениям, и что деньги срочно нужно перевести на «безопасный счет».
Ни с кем не посоветовавшись, учитель отдал деньги незнакомому молодому человеку. Когда «курьер» получил крупную сумму, мошенники сразу испарились — перестали выходить на связь и удалили переписку в мессенджере. Тогда учитель понял, что стал жертвой аферистов и обратился в полицию.
— Любителем чужого добра оказался 22-летний работник службы безопасности коммерческого предприятия с весьма приличным окладом по месту службы. При допросе вся бравада из него быстро улетучилась, он дал полный расклад и покаялся. Сказал, что виной всему, мол, жизненные обстоятельства, — сообщил Валерий Горелых.
«Курьер» рассказал, что разметил в интернете объявление о поиске дополнительной работы, после чего с ним связалась некая фирма. В обязанности входило забирать деньги по адресам и переводить в криптообменник. За это парню пообещали 0,2% от каждой сделки.
В отношении задержанного расследуется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».