В Екатеринбурге учитель физкультуры «подарил» мошенникам 6 миллионов

Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге задержали курьера мошенников, похитившего у учителя 6 млн.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге задержали курьера мошенников, похитившего у учителя физкультуры 6 миллионов рублей. Как сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, история со звонками мошенников началась в марте 2026 года.

Аферисты выдавали себя за «сотрудников организации по замене счетчиков». Они убедили доверчивого педагога сообщить код из СМС. После якобы сотрудники Госуслуг и ФСБ сообщили об угрозе его банковским сбережениям, и что деньги срочно нужно перевести на «безопасный счет».

Ни с кем не посоветовавшись, учитель отдал деньги незнакомому молодому человеку. Когда «курьер» получил крупную сумму, мошенники сразу испарились — перестали выходить на связь и удалили переписку в мессенджере. Тогда учитель понял, что стал жертвой аферистов и обратился в полицию.

— Любителем чужого добра оказался 22-летний работник службы безопасности коммерческого предприятия с весьма приличным окладом по месту службы. При допросе вся бравада из него быстро улетучилась, он дал полный расклад и покаялся. Сказал, что виной всему, мол, жизненные обстоятельства, — сообщил Валерий Горелых.

«Курьер» рассказал, что разметил в интернете объявление о поиске дополнительной работы, после чего с ним связалась некая фирма. В обязанности входило забирать деньги по адресам и переводить в криптообменник. За это парню пообещали 0,2% от каждой сделки.

В отношении задержанного расследуется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».