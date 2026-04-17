Огромная трещина появилась на фасаде трехэтажки в Балахне

На фасаде в углу трехэтажки по улице Энгельса в Балахне образовался внезапный разлом, который начал стремительно расширяться. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области и опубликовали видео с места происшествия.
Жильцы незамедлительно обратились за помощью к экстренным службам. Благодаря быстрым действиям пожарно-спасательных расчетов удалось эвакуировать 20 человек, среди которых было двое детей. К счастью, никто не пострадал.
В настоящее время эксперты непрерывно отслеживают состояние дома, поскольку сохраняется риск дальнейшего обрушения.
Ситуация находится под пристальным наблюдением.
