Мошенничество составляет половину всех преступлений в Татарстане

Активно выявляются и пресекаются схемы, используемые мошенниками. С начала года обнаружено 13 сим-боксов и изъято 867 сим-карт. Все больше жителей Татарстана устанавливают самозапрет на получение кредитов. Заместитель министра цифрового развития РТ Альберт Яковлев сообщил, что с 1 марта текущего года через Госуслуги услугой воспользовались более 680 тысяч человек, а через МФЦ — более 56 тысяч. Также введены ограничения на количество сим-карт, доступных одному человеку (не более 20), а на «Госуслугах» можно узнать свой статус и установить самозапрет на регистрацию новых сим-карт. Альберт Яковлев напомнил о блокировке звонков, при которой на экране отображается название компании, и рекомендовал с осторожностью относиться к звонкам с неизвестных номеров.