Мошенничество составляет половину всех преступлений в Татарстане

В Татарстане наблюдается снижение числа киберпреступлений и связанного с ними ущерба по сравнению с прошлым годом. Однако мошенничество остается актуальной проблемой. Об этом пишет ИА «Татар-информ».
С начала текущего года жители Татарстана лишились более 1,2 миллиарда рублей из-за действий аферистов. Только за один день восемь человек, включая представителей Росгвардии и МЧС, стали жертвами обмана, потеряв 16 миллионов рублей. Хотя общая сумма ущерба уменьшилась на 53 миллиона рублей по сравнению с прошлым годом, она остается значительной.
Наиболее уязвимыми категориями граждан являются молодые люди от 18 до 29 лет, а также люди в возрасте от 30 до 40 лет, причем женщины чаще попадают в сети мошенников. Об этом сообщил оперуполномоченный отдела Управления кибербезопасности МВД по РТ Радис Юсупов.
К распространенным схемам мошенничества относятся звонки якобы от сотрудников правоохранительных органов, СМС о компрометации данных, а также предложения о выгодных инвестициях. Мошенники также обманывают ветеранов боевых действий, обещая им дополнительные выплаты. Радис Юсупов подчеркнул, что нельзя доверять звонкам или сообщениям, касающимся обысков по видеосвязи или существования «безопасных счетов», поскольку они являются вымышленными.
Отдельной проблемой является вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность, в частности, через покупку их банковских карт для обналичивания похищенных средств. Важно помнить, что продажа карты является уголовно наказуемым деянием, и владелец карты может быть привлечен к ответственности. Мошенники также предлагают подросткам подработку в качестве курьеров, впоследствии шантажируя и принуждая их к незаконным действиям.
В настоящее время мошенничество составляет половину всех преступлений в республике. Несмотря на это, наблюдается позитивная динамика: количество таких преступлений сократилось на 22% по сравнению с прошлым годом, с 6 до 5 тысяч. Начальник отдела прокуратуры РТ Михаил Желаев отметил, что ущерб от действий мошенников также снизился на 53 миллиона рублей. Эти результаты достигнуты, в том числе, благодаря масштабной профилактической работе, включающей проведение более 1,5 тысячи мероприятий по всей республике. Генеральная прокуратура России подготовила информационные материалы, которые распространены через официальные интернет-ресурсы ведомств. 368 учреждений органов исполнительной власти республики участвуют в профилактической работе.
Активно выявляются и пресекаются схемы, используемые мошенниками. С начала года обнаружено 13 сим-боксов и изъято 867 сим-карт. Все больше жителей Татарстана устанавливают самозапрет на получение кредитов. Заместитель министра цифрового развития РТ Альберт Яковлев сообщил, что с 1 марта текущего года через Госуслуги услугой воспользовались более 680 тысяч человек, а через МФЦ — более 56 тысяч. Также введены ограничения на количество сим-карт, доступных одному человеку (не более 20), а на «Госуслугах» можно узнать свой статус и установить самозапрет на регистрацию новых сим-карт. Альберт Яковлев напомнил о блокировке звонков, при которой на экране отображается название компании, и рекомендовал с осторожностью относиться к звонкам с неизвестных номеров.
Особую опасность представляют бесплатные VPN-сервисы, загруженные из ненадежных источников, которые могут следить за пользователем и передавать данные мошенникам. Следует с большой осторожностью относиться к ссылкам из неизвестных источников, так как они могут привести к загрузке вредоносного ПО.
Мошенники создают фишинговые сайты, имитирующие официальные ресурсы банков. Фарид Хафизов привел пример схемы, когда жертвам предлагают пройти опрос на сайте банка в обмен на вознаграждение. Перейдя по ссылке, пользователь попадает на поддельный сайт, где вводит личные данные и реквизиты карты, что дает мошенникам доступ к счету.
Жертвами мошенников становятся не только взрослые, но и дети. Ранняя цифровая социализация и доступ к банковским приложениям родителей делают детей уязвимыми. Заместитель директора Центра «Росток» Инна Идрисова отметила, что дети доверчивы и не всегда обладают критическим мышлением, поэтому они легко поддаются обману в играх, соцсетях и мессенджерах. Главная ответственность за информирование детей о кибербезопасности лежит на родителях.