В Ростове приговорили к 25 годам колонии виновного в подготовке теракта. В Южном окружном военном суде вынесли приговор мужчине, признанному виновным в публичной агитации в пользу терроризма и подготовке террористического акта. Информацию об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Согласно материалам дела, в августе 2023 года фигурант, находясь в Екатеринбурге, публиковал в интернете материалы, поддерживающие деятельность организации, признанной в России террористической и запрещённой. Впоследствии он вышел на связь с представителем этой структуры с намерением примкнуть к ней.
Подсудимый заполнил анкету кандидата и взял на себя обязательство действовать в интересах данной группировки, выполняя задания. В числе прочего, ему было поручено организовать нападение на сотрудников службы судебных приставов в Екатеринбурге.
Для реализации замысла мужчина связался с подельником, который обязался предоставить ему арсенал: огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывное устройство. Схрон с этими предметами был оборудован в Астрахани. Когда осуждённый прибыл туда для получения тайника, его задержали сотрудники правоохранительных органов.
По итогу судебного разбирательства мужчине назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы.