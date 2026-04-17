В Воронеже будут судить серийного мошенника

По данным следствия, летом 2025 года 47-летний житель Воронежа размещал на сайте объявлений фиктивные предложения о продаже различных товаров. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.
После получения предоплаты он намеренно затягивал сроки поставки, а затем исчезал с радаров. Наиболее настойчивым заказчикам злоумышленник отправлял поддельные платежные поручения о произведенном возврате денег.
При обыске в офисе и по месту жительства обвиняемого сотрудники уголовного розыска нашли компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами его причастности к шести преступным эпизодам. Фигурант во всем сознался, пояснив, что использовал деньги новых клиентов для погашения долгов перед предыдущими заказчиками.
В соответствии с ч. 2 ст. 159.2 УК РФ и уже с учетом утвержденного обвинительного заключения прокуратуры ему грозит до пяти лет тюрьмы.