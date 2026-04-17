В Беларуси гражданин Латвии получил уголовное дело, ему грозит до семи лет. Подробности сообщает Государственный таможенный комитет.
Сотрудниками витебской таможни в пункте пропуска «Григоровщина» (со стороны Латвии — «Патерниеки») был установлен факт ввоза на территорию ЕАЭС таблеток, которые содержат психотропы.
Указанные таблетки от таможенного контроля спрятал гражданин Латвии, который приехал в Беларусь в качестве пассажира одного из легковых автомобилей. Опасные вещества выявила служебная собака.
«При досмотре личных вещей мужчины из брелока-тубуса и баночки с этикеткой “мультивитамины” извлечены таблетки желтого и фиолетового цветов», — заметили к ГТК.
Эксперт установил, что изъятые таблетки содержат в составе опасные психотропные вещества.
Витебская таможня завела уголовное дело в отношении гражданина Латвии по части 1 статьи 328−1 Уголовного кодекса. По указанной статье предусмотрено наказание вплоть до семи лет лишения свободы.
