Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Беларуси гражданин Латвии получил уголовное дело, ему грозит до семи лет

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси гражданин Латвии получил уголовное дело, ему грозит до семи лет. Подробности сообщает Государственный таможенный комитет.

Сотрудниками витебской таможни в пункте пропуска «Григоровщина» (со стороны Латвии — «Патерниеки») был установлен факт ввоза на территорию ЕАЭС таблеток, которые содержат психотропы.

Указанные таблетки от таможенного контроля спрятал гражданин Латвии, который приехал в Беларусь в качестве пассажира одного из легковых автомобилей. Опасные вещества выявила служебная собака.

«При досмотре личных вещей мужчины из брелока-тубуса и баночки с этикеткой “мультивитамины” извлечены таблетки желтого и фиолетового цветов», — заметили к ГТК.

Эксперт установил, что изъятые таблетки содержат в составе опасные психотропные вещества.

Витебская таможня завела уголовное дело в отношении гражданина Латвии по части 1 статьи 328−1 Уголовного кодекса. По указанной статье предусмотрено наказание вплоть до семи лет лишения свободы.

Ранее в Беларуси ОМОН задержал чиновника, чьи действия привели к ущербу 550 000 рублей.

Тем временем ДФР раскрыл махинации минского архитектурного бюро Zrobim, которое за пять лет скрыло $6 млн: «Черный нал» прятали под кодовым словом «сейф».