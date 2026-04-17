Три человека погибли и двое пострадали при массовом ДТП в Северной Осетии

По предварительным данным ведомства, на участке дороги по направлению к Беслану столкнулись три транспортных средства, двигавшихся в попутном направлении: внедорожник «Нива Тревел», легковой автомобиль Hyundai Solaris и уборочная машина на базе грузовика МАЗ, которая ехала по крайней левой полосе. В результате мощного удара водитель «Нивы» и двое пассажиров Hyundai скончались на месте от полученных травм до приезда скорой помощи. Еще два человека, находившиеся в салоне иномарки, получили повреждения различной степени тяжести.