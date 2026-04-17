Мошенники обманули жительницу Волгоградской области на 3,5 млн рублей

Женщина передала все свои сбережения курьеру, поверив лже-правоохранителям.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Калачевского района Волгоградской области потеряла огромную сумму — более 3,5 миллионов рублей — в результате обмана мошенников, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона. Все началось с обычного звонка на домашний телефон 55-летней женщины. Звонивший представился сотрудником компании «Ростелеком» и сообщил о необходимости поменять абонентский номер. Для этого он попросил продиктовать личные данные. Казалось бы, безобидная просьба, но именно она стала началом большой аферы.

В последующие дни с потерпевшей связались уже «представители правоохранительных органов». Они сообщили, что женщина стала жертвой мошенников, и на ее имя якобы оформили банковскую карту для незаконных операций. Узнав, какие сбережения есть у жертвы, злоумышленники убедили ее передать все наличные курьеру. Женщина собрала все свои сбережения, а это более 3,5 миллионов рублей, и передала их неизвестной девушке, которая приехала к ее дому.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».